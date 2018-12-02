Ограбили и убили - журналист рассказал чем закончилась поездка американского добровольца в "ДНР"

В Ростове американского любителя ДНР ограбили — украли 2000 долларов наличными и банковские карты, с которых затем расплачивались и снимали деньги.

Боевики "ДНР" убили гражданина США, который поехал на неподконтрольную украинским властям территорию для того, чтобы помогать так называемым "ополченцам".

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В 2015 году американец по имени Уильям Пол Рейли поехал на территорию, подконтрольную боевикам "ДНР", помогать так называемому "ополчению" и пропал без вести, пишет в своем блоге журналист Денис Казанский. Он добавляет, что с тех пор о его судьбе ничего не было известно, и только теперь появилась информация о том, что Рейли нашелся, однако не он сам, а его могила, находящаяся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

По данным журналиста, точной информации о том, что именно случилось, пока нет. "То ли американца приняли за шпиона и казнили, то ли убили просто с целью ограбления, так как с собой у него было несколько тысяч долларов", - допустил журналист.

При этом известно, что в ОРДЛО американец ехал через Ростов, и в прошлом году ростовский сайт 1rnd.ru восстановил картину его пребывания в России. В частности, Рейли приехал из Америки в Москву 15 мая 2015 года, где его встретил известный соратник Стрелкова Михаил Полынков, который занимается вербовкой и отправкой на Донбасс российских боевиков. После встречи с ним Рейли направился в Ростов.

В Ростове американского любителя ДНР ограбили — украли 2000 долларов наличными, а также банковские карты, с которых затем расплачивались и снимали деньги. Из Ростова Рейли должен был уехать в ДНР, но 24 июня 2015 связь с ним прервалась.

Родители Рейли связались с Михаилом Полынковым, чтобы узнать что-то о судьбе сына, и тот на ломаном английском дал понять им, что американец арестован российскими спецслужбами. Посоветовал обращаться в ЦРУ или ФСБ.

Пытался выяснить судьбу своего земляка и другой американский наемник, воюющий на строное боевиков "ДНР" - Рассел Бентли по кличке Техас.

В распечатке телефонных номеров, которые предоставили родителям Уильяма, был номер, с которого 24 июня, в день пропажи американца, поступали звонки. Техас позвонил по этому номеру, чтобы выяснить хоть какие-то новости о пропавшем друге. Трубку взял некто Боря Калмык, который сказал Техасу, чтобы тот не задавал на эту тему никаких вопросов.

Родители американца направляли запросы в "ДНР" по поводу его судьбы, но там ответили, что человек по имени Уильям Рейли в «республику» не въезжал. Поэтому долгое время считалось, что пропал американец на территории РФ, в Ростове. "Но вот ростовский сайт Rostov.ru сообщил о том, что Рейли наконец нашли. Он был убит и похоронен на территории "ДНР" в середине 2015 года - то есть вскоре после того, как исчез", - отмечает журналист. Однако о причине смерти не сообщается. В статье ростовские журналисты предполагают, что "американец погиб во время обстрела, но это явная чушь". Журналист отмечает, что учитывая, что ДНРовцы приняли его за шпиона, до передовой он едва ли добрался. "Полынков писал, что американец попал в руки ФСБ. Скорее всего, именно эта структура и причастна к его гибели", - считает журналист.

"Эпичная история. Не оценили «антифашисты» порыв американского идеалиста. Будет наука другим наивным дурачкам, которые живут в ЕС или США и поддерживают российскую агрессию против Украины. Надеюсь, этот случай получит максимальную огласку, и на Западе узнают, как в ОРДЛО расправились с добровольцем из США, который поверил в «борьбу с фашизмом» и лично приехал принять в ней участие", пишет журналист.

"И если уж с американцем такое произошло, остается только догадываться, сколько в этой серой зоне вот так же исчезло местных, украинских граждан. На территории одной только "ЛНР" в 2016 году пропавшими числились 573 человека. На территории "ДНР", вероятно, исчезло еще больше людей", - допускает журналист.