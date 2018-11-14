Главаря "ДНР" Захарченко могли убрать по команде олигарха из окружения Януковича - журналист

По словам журналиста, основания избавиться от Захарченко были у команды Курченко.

К убийству главаря "ДНР" Александра Захарченко может быть причастен олигарх Сергей Курченко.

Об этом "Апострофу" рассказал журналист и блогер Денис Казанский. По его словам, обстоятельства ликвидации главаря "ДНР" и то, что за этим последовало, указывают именно на команду Курченко.

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"Убийство Захарченко они списывают на Украину, хотя я очень сомневаюсь в этом: основания избавиться от него были у команды Курченко и тех, кто за ним стоит. Все указывает на то, что именно Курченко стоял за этим убийством, потому что после гибели Захарченко сразу же убрали всю его команду. Делать этого не было бы смысла, если бы она устраивала россиян. Понятно, что их убрали, потому что они мешали. Сейчас Курченко, можно сказать, является неофициальным хозяином этих территорий", – говорит Казанский.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.