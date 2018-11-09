"Теперь всегда будет резервация": журналист прокомментировал слова Пушилина о признании "ДНР" Россией (видео)

Пушилин заявил, что Россия не признает "ДНР".

На оккупированной территории Донецкой области наконец осознали, что Россия не признает "ДНР".

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Об этом свидетельствует комментарий главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Соответствующее видео в своем Twitter опубликовал журналист Денис Казанский.

"Пушилин в ответ на вопрос о том, когда же Россия наконец признает "ДНР": "Говорить о признании, как бы нам ни хотелось этого, как бы ни ждали этого с 2014 года, – есть ряд вопросов, которые являются сейчас более важными", - написал журналист.

"Мышеловка захлопнулась. Теперь всегда будет резервация", - добавил Казанский.

Пушилин в ответ на вопрос о том, когда же Россия наконец признает ДНР:



"Говорить о признании, как бы нам ни хотелось этого, как бы ни ждали этого с 2014 года, – есть ряд вопросов, которые являются сейчас более важными"



Мышеловка захлопнулась. Теперь всегда будет резервация pic.twitter.com/mCWd4K8EBY — Денис Казанський (@den_kazansky) 9 ноября 2018 г.

Как сообщал УНИАН, на 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».