Покинули только новый и старый терминалы, все высоты и обороноспособные помещения удерживаются - комбат

Украинские военные покинули старый и новый терминалы Донецкого аэропорта, но большая часть аэродрома и до сих пор находится под их контролем.

Об этом Громадському сообщил командир 5-го отдельного батальона «Правого сектора» с позывным «Черный».

«Было бы преступлением, если бы командование отправило бойцов туда удерживать эти обломки. Сейчас удерживают помещения, которые обороноспособные. До которых можно доехать и довезти боеприпасы. Все высоты - метеовышка, деспетчерская вышка, пожарная - удерживаются. Помещения, которые в нормальном состоянии и позволяют контролировать территорию аэропорта», - заверил «Черный».

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В новом терминале полностью обвалился второй этаж - бойцов, которые держали оборону, завалило обломками конструкции.

Часть убитых бойцов, по информации комбата, остались под завалами. Надо заходить внутрь и расчищать завалы. Сейчас о вывозе погибших речи не идет, потому что на территории аэропорта постоянно идет артиллерийская дуэль.

Также, по его словам, под контролем украинских сил остаются Авдеевка, часть Спартака и Пески.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту погибли шестеро украинских бойцов, 19 были ранены. Также, в Минобороны подтвердили информацию о том, что "киборги" покинули новый терминал.