Под Донецком боевики уничтожили авто ВСУ (фото, видео)

Ракета попала в заднюю часть машины, украинские военные успели выбежать.

Пророссийские боевики управляемой ракетой сожгли машину ВСУ в Песках. Стреляли из оккупированного Донецка.

Как говорят украинские военнослужащие, в последнее время "враг совсем обнаглел – стреляет днем и ночью, не гнушаясь тяжелым калибром", передает 24 канал.

"Наши, так сказать, близкие братья открыли огонь из ракетной установки, но благодаря проводу, который идет через дорогу, они не попали", – сказал военнослужащий Андрей.

Ракета попала в заднюю часть машины, военные успели выбежать, но боевики на этом не успокоились.

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Бойцы говорят, что машины немного жаль, ведь ее подарили волонтеры. В последнее время боевики значительно увеличили интенсивность обстрелов.

Боевики сидят в оккупированном Донецке, заняв бывшие здания шахты, которые после боев за Донецкий аэропорт в украинской армии называют близнецами. Именно из них позиции украинских военных видны как на ладони.

"Здесь приходится быстро двигаться и наклоняться, ведь до позиций врага считанные сотни метров и, заметив движение на наших позициях, они могут открыть огонь в любой момент", – говорится в сюжете 24 канала.

Диверсионные группы врага ходят здесь постоянно. Приближаются на 100-200 метров, но получив ответ, уходят. Цель этих вылазок – поиск пробелов в обороне украинской армии, но в Песках таких мест нет.

Как сообщалось, в результате вражеских обстрелов на Донбассе в течение прошедших суток ранены трое украинских бойцов.