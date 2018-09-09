В Донецке ликвидировали "детище" Захарченко

Ликвидирован пропагандистский канал "Оплот Донбасса", подконтрольный главарям "ДНР".

В оккупированном Донецке ликвидирован подконтрольный "ДНР" пропагандистский канал "Оплот Донбасса".

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Он известен своими фейками, грязными выпадами в адрес Украины и украинцев, передают "Ведомости Донбасса". Работников канала распустили и порекомендовали "искать новую работу".

В соцсетях жители Донецка пишут: "Телеканал "Оплот". Руководство сказало сотрудникам искать новую работу. Всех распускают".

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. На пост главаря "ДНР" был временно назначен Дмитрий Трапезников, 7 сентября его сменил Денис Пушилин.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.