Преемник Захарченко. "Сеньор Помидор" как новая тень Путина на Донбассе

Перед российской пропагандой стоит новая амбициозная задача. Нужно сделать супер-героя из мелкого жулика. Именно такой человек – некто Дмитрий Трапезников – по указке Москвы «возглавил» оккупированную часть Донецкой области. В успехе обожествления нового кремлевского гаулейтера сомневаться не приходится. Ведь они смогли сотворить что-то подобное из торговца курятиной с амбициями «дойти до Лондона». Тем более, сомневающихся всегда можно отправить на подвал.

После пышного прощания и освещения в российских СМИ Александра Захарченко о нем начали стремительно забывать. Глава МИД России Сергей Лавров уже снова выдает давно заученные и набившие оскомину фразы о безальтернативности Минских соглашений. О том, что подписанты этого документа из числа российских ставленников уже отозваны с занимаемых должностей, даже не вспоминает. И если итог деятельности Захарченко закончился яркой вспышкой, то его подельник Плотницкий просто исчез на бескрайних просторах России.

И если итог деятельности Захарченко закончился яркой вспышкой, то его подельник Плотницкий просто исчез на бескрайних просторах России

То же Лавров прямо говорит, что Кремль выбрал тактику выжидания в надежде смены власти в Украине, которая начнет прямой диалог с российскими куклами в Донецке и Луганске. Назначение нового лица в Донецк особо любопытно, ведь именно с ним, по российской задумке, нужно договариваться для прекращения войны.

Новый директор «ДНР» еще с 2001 года носит красноречивую кличку «Сеньор Помидор». Уж очень она ярко описывает человеческие качества Трапезникова – врёт и краснеет. Тогда он начал играть заметную роль в фанатском движении ФК «Шахтер». Хотя возможно, со вторым недостатком он всё-таки справился и краснеет сейчас не так заметно. Ходит же он по Донецку в военной форме, хотя сам реально никогда не воевал, что очень злит агрессивных фанатов «русского мира».

Новый директор «ДНР» еще с 2001 года носит красноречивую кличку «Сеньор Помидор». Уж очень она ярко описывает человеческие качества Трапезникова – врёт и краснеет

Трапезников сколотил первое свое состояние на мелком воровстве у когда-то всесильного властителя Донбасса Рината Ахметова. До 2004 года он «мутил» на организации выездов болельщиков на матчи «Шахтера», в том числе заграницу. Схема проста: по бумагам проходит одно количество болельщиков, в реальности другое. Разница – его чистый профит. На некоторые особо ответственные матчи «Шахтер» вывозил до 30 тыс. болельщиков. Это транспорт, питание и размещение. Плюс маржа на торговле шарфами и другой атрибутикой клуба. Молодой и перспективный президент официального фан-клуба быстро спалился – слишком рано начал кичится богатством и дорогими машинами. После служебного расследования был уволен в 2004 году и больше никаких дел с клубом «Шахтер» не имел.

Трапезников сколотил первое свое состояние на мелком воровстве у когда-то всесильного властителя Донбасса Рината Ахметова

Десять лет спустя, с началом российской оккупации Донбасса его уже заметили московские кураторы и понемногу начали двигать вверх. Его описывают как человека, умеющего работать с бумагами. Это редкое качество среди тех, кто привык решать вопросы с автоматом в руках. Он даже начал оттеснять понемногу от Захарченко главного «финансиста» «молодой республики» Александра Тимофеева, больше известного как «Ташкент». Предполагается, что «Сеньор Помидор» будет менее ярким и послушно выполнять команды из Москвы. Судя по всему, Трапезников принял правила игры.

В трогательном соболезновании Владимир Путин объявил, что те, кто взорвал Захарченко, хотят «поставить народ Донбасса на колени». И тут же добавил, что «этого у них не получится».

Точно не получится. Потому что Донбасс уже давно не стоит на коленях, а лежит. Причем сверху его давит тяжелый русский оккупационный сапог.

Роман Цимбалюк