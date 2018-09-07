Пушилин стал новым главарем "ДНР"

С сегодняшнего дня и.о главаря "ДНР" стал Денис Пушилин.

"Народный совет "ДНР" назначил временно исполняющим обязанности главаря "ДНР" так называемого председателя "парламента" Дениса Пушилина.

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За соответствующий документ проголосовали большинство "депутатов"-террористов, сообщают ресурсы боевиков.

"Назначить временно исполняющим обязанности "главы" "ДНР" председателя "народного совета "ДНР" Дениса Пушилина", — зачитала решение "зампредседателя террористического "парламента" Ольга Макеева.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. На пост главаря "ДНР" был временно назначен Дмитрий Трапезников.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.