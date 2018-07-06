Волонтеры показали "взрывные" результаты работы "третьей силы" на Донбассе (видео)

14:42, 06 июля 2018
Война
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Как пишут волонтеры на своей странице в Facebook, так, были ликвидированы российские командиры батальонов.

"А еще уничтожены 5 БМП, 2 БТР, один "Урал" с внедорожником и беленькое "Жигули", на котором катался один из лучших корректировщиков террористов с позывным "Медведь". На видео вы своими глазами можете увидеть, как он с машиной залетел в кусты", - говорится в сообщении фонда.

Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, в зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки уничтожен один из блиндажей террористов.

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