Волонтеры показали "взрывные" результаты работы "третьей силы" на Донбассе (видео)
14:42, 06 июля 2018Война
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В фонде "Вернись живым" показали видео с результатами работы "третьей силы".
Результаты работы "третьей силы" на Донбассе
Волонтеры фонда "Вернись живым" рассказали о результатах работы "третьей силы" на Донбассе.
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Как пишут волонтеры на своей странице в Facebook, так, были ликвидированы российские командиры батальонов.
"А еще уничтожены 5 БМП, 2 БТР, один "Урал" с внедорожником и беленькое "Жигули", на котором катался один из лучших корректировщиков террористов с позывным "Медведь". На видео вы своими глазами можете увидеть, как он с машиной залетел в кусты", - говорится в сообщении фонда.
Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, в зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки уничтожен один из блиндажей террористов.
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