В районе Авдеевки уничтожен блиндаж боевиков (видео)

Волонтер похвастался очередным успехом ВСУ на Донбассе.

В зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки уничтожен один из блиндажей террористов.

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"Несколько дней назад в небе появилась неизвестная "третья сила". В результате их неожиданного появления был уничтожен один из блиндажей противника", - пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

Ранее волонтер сообщал, что на Северодонецком направлении на Донбассе уничтожен опорный пункт боевиков "ЛНР".