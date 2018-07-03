В районе Авдеевки уничтожен блиндаж боевиков (видео)
10:54, 03 июля 2018Война
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Волонтер похвастался очередным успехом ВСУ на Донбассе.
Уничтожение блиндажа террористов близ Авдеевки
В зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки уничтожен один из блиндажей террористов.
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"Несколько дней назад в небе появилась неизвестная "третья сила". В результате их неожиданного появления был уничтожен один из блиндажей противника", - пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
Ранее волонтер сообщал, что на Северодонецком направлении на Донбассе уничтожен опорный пункт боевиков "ЛНР".
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