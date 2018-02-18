Сутки в АТО: боевики ведут огонь из танка и тяжелых минометов, ранен военный

В целом, за минувшие сутки зафиксировано 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск использовали запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения – крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Вследствие вражеского огня ранен один украинский защитник.

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, на Луганском направлении враг обстреливал опорные пункты на Светлодарской дуге.

"Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Кроме того, возле Луганского, захватчики применили артиллерию калибра 122-мм. Из гранатометов оккупанты вели огонь возле Майорска, а стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Крымского", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении неподалеку от Песок захватчики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что с начала года на Донбассе погиб 21 украинский военный и еще 90 получили ранения.