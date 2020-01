В поездку за впечатлениями: самые яркие события 2020 года в Европе

Кельнский карнавал – Кельн, Германия, 20-26 февраля 2020 года

Традиционно период с середины февраля по середину марта в Европе проходит под знаком карнавалов, сопровождающихся костюмированными шествиями с песнями и плясками, маскарадами, а также парадами гигантских фигур из папье-маше. Как правило, такие карнавалы носят сатирический характер, охватывая важные политические, социальные и прочие актуальные для общества в наши дни темы.

Особенно популярны подобные карнавалы в Италии (Венеция), Франции (Ницца) и Германии, где они не ограничиваются одним городом. Одним из самых известных в мире считается карнавал в немецком городе Кельне – Kölner Karneval, в этом году он выпадает на 20-26 февраля. По сути, карнавальный сезон в Кельне стартует еще с 11 ноября и длится целых три месяца, завершаясь за полтора месяца до Пасхи. И вот кульминацией всего этого как раз и считается большой Кельнский карнавал в конце февраля или же начале марта. Больше всего туристов (около миллиона ежегодно) привлекает грандиозное шествие в так называемый «розовый понедельник» или Rosenmontag (в этом году это 24 февраля) за день до начала Великого поста. Вход на большинство гуляний в рамках карнавала бесплатный, однако если вы все же хотите рассмотреть главное карнавальное шествие получше, можно купить билеты на трибуны. Правда, удовольствие это не из дешевых – от 55 евро. Подробнее можно узнать по ссылке.

Сам по себе Кельн является довольно интересным и популярным туристическим городом, где вы наверняка найдете чем заняться – от старинной величественной архитектуры до пивных пикников на набережной и ярких гей-пабов, о чем подробнее можно почитать в нашем предыдущем материале. Добраться туда из Украины довольно легко и дешево – в первую очередь самолетами бюджетной авиакомпании Wizz Air. В феврале венгерский лоукостер летает из Киева в Кельн дважды в неделю – по средам и воскресеньям, стоимость билетов от 709 гривень без учета скидки по дисконт-программе. Вариантов размещения на период карнавала в городе все еще достаточно – около 300 по цене от 15 евро за ночь за койко-место в общих номерах хостелов и 45 евро в одноместных номерах в паре километров от центра.

Стоит отметить, что карнавальная культура Европы совершенно не ограничивается весенними предпасхальными фестивалями. Также обязательно стоит хоть разок заглянуть на летние фестивали культур, например, в Лондоне в августе или в Берлине в начале лета. Часто такие действа, которые устраивают представители различных диаспор в тех или иных странах, по накалу страстей совсем не уступают легендарному бразильскому карнавалу.

Еще один интересный пункт – прайд-парады, в которых участвуют представители ЛГБТ-сообществ. Практически в каждой крупной европейской стране есть свой – где-то больше, где-то меньше. В том же Кельне в июле традиционно проводится большой прайд-парад – один из крупнейших в Европе. Или же в Копенгагене, который в 2021 году будет принимать Всемирный прайд-парад, а потому уже сейчас датчане активно готовятся к этому большому событий. Как это было в 2019 году, читайте в нашем предыдущем материале.

Евровидение 2020 – Роттердам, Нидерланды, 12-16 мая 2020 года

Ежегодно международный песенный конкурс привлекает немало туристов в страну-хозяйку. И хотя прошлогодний конкурс Украина пропустила, в 2020 году наш оргкомитет все же планирует отправить туда своего представителя. Поскольку победу на Евровидении-2019 одержал нидерландский певец Дункан Лоуренс, честь проводить 65‑й юбилейный конкурс Eurovision Song Contest 2020 выпала Нидерландам. Как известно, столица страны Амстердам уже давненько страдает от чрезмерного наплыва туристов, а потому Нидерланды взяли курс на привлечение туристов в другие регионы. Так что не удивительно, что и Евровидение решили проводить не в Амстердаме, а в Роттердаме – втором по величине городе страны.

Традиционно Евровидение довольно дорогое удовольствие – и билеты на него стоят недешево, а из-за большого наплыва людей цены на туристические услуги нередко возрастают, ведь самые выгодные предложения раскупают очень и очень заранее. Итак, обо всем по порядку.

Первую партию билетов на Евровидение выпустили в продажу 12 декабря и распродали всего за один час. Вторую партию запустят 30 января 2020 года. Билеты доступны аж на 9 шоу – финал, два полуфинала, а также репетиции и другие подготовительные выступления. Самые дешевые билеты на основные три шоу обойдутся в 68,40 евро (места с ограниченной видимостью), самые дешевые на второстепенные шоу – от 18,50 евро. Вероятно, ближе к дате мероприятия билеты будут дорожать. Подробнее можно узнать по ссылке.

Нидерланды – пока что не самая бюджетная в плане дороги страна для украинских туристов. Прямиком до Роттердама из Украины можно попасть рейсами авиакомпании МАУ, да и то с пересадкой в Брюсселе, цены на майские билеты – около 6 тысяч гривень в один конец. Не так давно из Украины можно было бюджетно попасть в Нидерланды авиарейсами Ryanair до Эйндховена (100 километров от Роттердама), но на данный момент этот маршрут отменен. Так что если все же решитесь поехать на Евровидение в Нидерланды и при этом не хотите разориться, стоит совместить поездку с отпуском в соседних странах, куда из Украины летают лоукостеры. Например, доступно немало рейсов до немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия (Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф), граничащей с Нидерландами. Уже оттуда можно дешево доехать автобусами Flixbus.

При этом за четыре месяца до Евровидения на популярных сервисах по бронированию жилья на даты проведения конкурса уже забронировано около 75% номеров в отелях и апартаментах. Самые дешевые предложения в общих номерах хостелов – от 39 евро за койко-место за ночь, в одноместных – от 45 евро. Так что советуем поторопиться. С другой стороны, Нидерланды – страна небольшая, но очень интересная, с хорошо развитой сетью общественного транспорта, в том числе междугороднего. Потому ничто не мешает вам остановиться на большую часть поездки в каком-то другом городе с меньшим ажиотажем, а в Роттердам приезжать только в день концерта.

Чемпионат Европы по футболу 2020 – 12 стран Европы, 12 июня – 12 июля 2020 года

Одним из главных спортивных событий в Европе в 2020 году станет Чемпионат Европы по футболу. В этом году Евро пройдет довольно в необычном формате – принимать его будут сразу 12 стран, а участвовать в нем будут 24 команды, прошедшие квалификацию. Что особенно радует – среди них и сборная Украины. Свою путевку на UEFA Euro 2020 наша команда под руководством Андрея Шевченко получила, показав феноменальный результат во время квалификации, впервые в истории выиграв свою отборочную группу, что позволило ей попасть в «корзину» лучших.

Разумеется, украинцы в первую очередь захотят поддержать свою команду, а потому на ее матчах мы и сосредоточим внимание. Итак, на групповом этапе Евро-2020 Украина проведет три поединка в группе C – 14 июня в Амстердаме против команды Нидерландов, 18 июня в румынском Бухаресте против четвертого участника квартета, который определится по итогам стыковых матчей Лиги наций, и, наконец, 22 июня против сборной Австрии, также в Бухаресте. Полуфиналы и финалы пройдут в Лондоне (Великобритания) на стадионе Уэмбли с 7 по 12 июля.

Билеты на Евро-2020 можно приобрести только на сайте УЭФА по довольно сложной системе. Первые две волны продаж уже прошли, третья будет аж в апреле. Стоимость билетов на матчи сборной Украины – от 30 евро. Подробнее можно прочитать в нашем предыдущем материале. Тем не менее, если вы не сможете заполучить заветные билеты на стадион, не стоит забывать, что в дни матчей волшебная атмосфера футбола царит повсюду в городе его проведения, а потому окунуться в нее вы сможете даже за пределами стадиона.

Что Амстердам, что Бухарест – не особо бюджетные варианты для украинцев в плане дороги, лоукостеры туда от нас пока еще не летают. Однако при желании сэкономить все равно можно. В случае с Амстердамом – по аналогии с Евровидением дешевле добраться до соседней Германии, а там уже автобусом. В случае с Бухарестом – лучше собственным автотранспортом, поездом или автобусом, хотя это будет дольше по времени. Подробнее о том, как доехать из Украины в соседние страны на поезде, читайте в нашем предыдущем материале.

Если говорить о размещении в городах проведения матчей, то об этом стоит позаботиться как можно быстрее. Уже сейчас в Амстердаме, к примеру, забронировано 87% вариантов жилья на даты матча сборной Украины, а цены на размещения стартуют от 47 евро за койко-место в общих номерах хостелов, одноместные номера обойдутся не менее 110 евро. В Бухаресте ситуация чуточку лучше – около 73% занятых мест, но цены намного приятнее – от 8 евро за койку в общих номерах хостелов, одноместные номера – от 18 евро.

100-летие Зальцбургского фестиваля – Зальцбург, Австрия, 18 июля – 30 августа 2020 года

Фестиваль академической музыки и театрального искусства Salzburger Festspiele в австрийском Зальцбурге является одним из важнейших событий в мире для ценителей классики. Фестиваль, который в этом году будет юбилейным и продлится полтора месяца, ежегодно собирает не только любителей классической музыки, но и мировой бомонд, для которого посещение этого мероприятия является признаком хорошего вкуса, важным атрибутом статуса и отличным поводом повращаться со «высших кругах».

Мероприятий в рамках Зальцбургского фестиваля 2020 запланировано очень много – это опера, концерты и спектакли, в том числе с участием звезд мирового уровня. Расписывать их все нет смысла, как и перечислять цены на билеты (здесь есть все – от билетов на одно мероприятие за 20 евро до абонементов за сотни евро), лучше смотрите все сами по ссылке.

Сам по себе Зальцбург – город, безусловно заслуживающий внимания с туристической точки зрения. Это богемный город с роскошной архитектурой, потрясающей природой и богатой культурной жизнью. Подробнее о всем этом вы можете почитать в нашем предыдущем материале. Там же вы найдете информацию, как дешевле попасть в Зальцбург из Украины, а также другие полезные советы.

Пока что в Зальцбурге достаточно мест размещения на июль-август 2020 года, однако стоит учесть, что город это сравнительно небольшой, а цены здесь «кусаются», потому об отеле лучше позаботиться заранее. Самые дешевые предложения в общих номерах хостелов здесь стартуют от 30 евро, одноместные номера – от 45 евро.

Культурные столицы Европы 2020 – Голуэй и Риека

Начиная с 1985 года, ежегодно Евросоюз выбирает культурную столицу. Это может быть один город или несколько, которые признаются центром культурной жизни континента на ближайший год. Делается это все ради развития города - привлечение к нему внимания туристов с одной стороны и дополнительные финансовые инвестиции от европейских институций с другой стороны. По этому случаю в городах-культурных столицах устраиваются различные мероприятия, строятся новые локации или культурные объекты, а также проводятся масштабные реконструкции. В общем, выигрывают все – город получает возможности для развития, а туристы – для развлечений.

Итак, в 2020 году европейцы выбрали сразу две культурные столицы – Голуэй (Ирландия) и Риека (Хорватия). Оба города портовые, но одновременно совершенно разные и по-своему интересные, посетить их интересно даже просто с туристической точки зрения.

С Ирландией украинцам чуточку сложнее – как это не парадоксально, хотя страна в Евросоюзе, нам все еще нужно получать туда британскую визу. А это, как мы знаем, не самое приятное занятие – дорого, унизительно и не факт, что ее еще выдадут.

Сам по себе Голуэй город небольшой – всего 75 тысяч жителей, и довольно прохладный и ветреный – средняя температура даже летом здесь около 16 градусов тепла. На лето здесь доступно около 75 вариантов размещения по цене от 31 евро за койко-место в общих номерах хостелов и 45 евро в скромных одноместных номерах. Город отлично подойдет для спокойного отдыха, когда можно побыть наедине со своими мыслями, наслаждаясь суровой и одновременно живописной ирландской природой. Ну а вечерами можно будет коротать время в легендарных ирландских пабах.

А вот с солнечной Хорватией дела обстоят намного проще – виза нам туда не нужна, да и добираться намного проще. Да, у нас все еще нет бюджетных авиарейсов из Украины до Хорватии, но, тем не менее, при желании на дороге можно сэкономить – через другие страны или наземным транспортом. Риека раза в два больше своего ирландского «коллеги», город это довольно древний – основан он был аж в 8 веке! А потому здесь помимо пляжного отдыха есть немало возможностей для прогулок и экскурсий. На лето 2020 года здесь доступно около 260 вариантов размещения – от кроватей в общих номерах хостелов за 15 евро и одноместных номеров по 35 евро.

Музыкальные фестивали 2020 – июнь-август

Едва ли не самым популярным подвидом событийного туризма являются поездки на музыкальные фестивали, коих в Европе невероятное количество – на любой музыкальный вкус и бюджет. Ежегодно европейские музыкальные фестивали собирают немало украинских меломанов, которые, несмотря на постепенно оживающую концертную жизнь в Украине, все еще не могут дождаться на родине многих своих кумиров.

Особо популярными считаются польский Open'er Festival (в лайнапе 2020 года – Kendrick Lamar, A$AP Rocky, Twenty One Pilots, Taylor Swift, FKA Twigs, Foals и многие другие), венгерский Sziget (лайнап 2020 года пока неизвестен, но в прошлом году здесь было немало громких имен), немецкий Rock Am Ring (в лайнапе 2020 года – System of a Down, Green Day, Korn, Deftones, The Offspring и многие другие). Подробнее о музыкальных фестивалях, на которые обычно ездят украинцы, читайте в нашей большой подборке за прошлый год. Там хоть и указаны лайн-апы с ценами за прошлый год, тем не менее, можно найти много другой полезной информации, которая поможет вам определиться с выбором.

Рождественские ярмарки в Европе – ноябрь-декабрь

Завершают туристический год рождественские ярмарки – это всегда безумно ярко и очень вкусно. Да, рановато думать о планах на следующую зиму, когда эта еще не закончилась. Тем не менее, заранее сохранить в голове даты будет не лишним – хотя бы чтобы не повторять ошибки прошлых лет и не ехать на рождественские ярмарки в Европу 23-24 декабря. О том, что еще нужно знать перед поездкой за Рождеством в Европу, читайте в нашем предыдущем материале.

***

2020 год готовит нам немало интересных событий в Европе – культурных, развлекательных, спортивных. И вот вам полезный совет: если хотите действительно прочувствовать местный колорит в той или иной стране, обязательно отправляйтесь туда на какое-то мероприятие, принимайте участие в народных гуляниях и, главное, не ограничивайте себя окном экскурсионного автобуса. Увлекательных вам открытий и ярких впечатлений!

Марина Григоренко