Стартовал второй этап продажи билетов на Евро-2020

Билеты на матчи чемпионата Европы можно купить на официальном сайте УЕФА.

4 декабря стартовал второй этап официальной продажи билетов на матчи чемпионата Европы-2020, который летом следующего года пройдет в двенадцати городах.

Купить билеты можно только на официальном сайте УЕФА.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и подать заявку на возможность приобрести билет на матч или на несколько матчей. На каждый матч в одни руки можно приобрести максимум 4 билета.

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Второй этап подачи заявок на покупку билетов продлится до 18 декабря. А результаты электронной лотереи УЕФА объявит в январе. Каждая заявка может быть удовлетворена полностью, частично (на часть матчей) или вообще не удовлетворена.

На каждый матч в Бухаресте и Амстердаме выделено по 20 000 билетов для болельщиков сборной Украины.

Стоимость билетов на матчи сборной Украины стартует от 30 евро. Максимальная стоимость билетов на матчи группового этапа - 185 евро.

В апреле будет проходить третий этап продажи билетов.

Напомним, Евро-2020 пройдет в двенадцати разных странах с 12 июня по 12 июля.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против сборной Нидерландов (в Амстердаме), Австрии (в Бухаресте) и победителя плей-офф Лиги наций (в Бухаресте).

УНИАН ранее сообщал о том, что было опубликовано полное расписание матчей во всех группах Евро-2020.