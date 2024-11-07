На Рождество здесь почти всегда снежит и можно наблюдать северное сияние.

Для тех, кто мечтает о белоснежном Рождестве, лучшим выбором станет шведский город Кируна. Эта зимняя "страна чудес" может похвастаться 70%-й вероятностью снега на Рождество, сообщает Mirror.

Это отдаленный город, самый северный в Швеции, известный своими захватывающими снежными пейзажами и северным сиянием.

Кируна - относительно новый город, основанный в начале 20-го века, в котором расположена крупнейшая в мире шахта по добыче железной руды, которую вы можете посетить. Благодаря шахте весь город постепенно смещается на восток от шахт, что приводит к возведению новых удивительных зданий.

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"Прогулка по Кируне откроет очаровательные пастельные дома и красивую деревянную церковь, построенную в 1912 году, которая напоминает традиционный саамский шатер. Кируна и ее окрестности являются домом для саамов, коренного населения Швеции, и их богатая культура пронизывает городскую жизнь", - говорится в статье.

Отмечается, что в Кируне и окрестностях можно выбрать разнообразные рождественские развлечения - в частности, путешествие на оленях. Впрочем, туристов, которые выберут этот город для празднования Рождества, предупреждают приготовиться к темноте:

"Из-за крайнего северного расположения Кируны солнце здесь садится около 14:30, что приводит к короткому дню, но является прекрасной возможностью наблюдать за звездами".

Авторы отмечают, что самый простой способ добраться до города - долететь до Стокгольма, а затем сесть на один из нескольких ежедневных рейсов в Кируну. Кроме того, из столицы Швеции курсируют поезда, но эти поездки значительно дольше - в среднем 16 часов.

"Рождественские" новости

Ранее УНИАН сообщал об идеальном месте в Европе, чтобы встретить Рождество под теплым по-летнему солнцем. Испанский город Малага на морском побережье Коста-де-Соль имеет даже рождественскую ярмарку, где вы сможете насладиться праздничным духом.

При этом юг Испании не знает морозов, и зимой здесь достаточно комфортная температура.

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