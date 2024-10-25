Путешествие на уик-энд в этот город обходится чуть больше, чем в 100 евро.

Польский город Познань назвали самым доступным европейским направлениям для посещения на Рождество в этом году.

Как пишет Daily Express со ссылкой на свежее исследование инвестиционной платформы Saxo, в основну рейтинга легли такие показатели, как курс конвертации валюты, самые дешевые рейсы из Лондона, а также стоимость бутылки пива на ярмарке, бутылки вина, обеда на двоих и однодневного проживания в отеле.

Согласно анализу, путешественники могут долететь до Познани из Лондона всего за 28 фунтов стерлингов (около 33,5 евро), а средняя стоимость проживания в отеле на одну ночь обходится всего в 31,33 фунта стерлингов (около 37,5 евро). Пиво в этом уютном польском городе стоит всего 79 пенсов (около 0,85 евро), а вино – всего 4,87 фунта стерлингов за бутылку (около 5,85 евро). Таким образом, путешествие на уик-энд в Познань обходится всего в 94,21 фунтов стерлингов (около 113 евро).

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Второе место досталось городу Саранда в Албании, куда на выходные можно сгонять всего за 114,90 фунтов стерлингов (около 138 евро), а третье – городу Крайова в Румынии, путешествие с одной ночевкой куда обходится в 122,30 фунтов стерлингов (около 147 евро).

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Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали четыре популярных города Европы, которые на самом деле лучше посещать зимой.

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