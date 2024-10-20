Юг Испании не знает морозов, и зимой здесь достаточно комфортная температура.

Если вы устали от холодных зимних Рождественских праздников и хотите немного лета во время праздничного пира, почему бы не разнообразить это время года поездкой туда, где декабрьская температура составляет уютные 18 градусов тепла. Испанский город Малага на морском побережье Коста-де-Соль имеет даже рождественскую ярмарку, где вы сможете насладиться праздничным духом, пишет Express.

Рождественский рынок Малаги работает с 24 ноября по 5 января и предлагает разнообразные аппетитные лакомства, которые можно попробовать, праздничные огни и детские игрушки, а также театрализованные процессии, которыми можно полюбоваться. Прогуливаясь по улицам рынка Пасео-дель-Парке, можно попробовать традиционные сладости, в частности песочное тесто, марципан, нугу и боррачуэлос (жареную выпечку со вкусом вина).

Ежегодная выставка света в Ботаническом саду Малаги - это зрелище, которое стоит увидеть. Эти потрясающие сады, основанные в 1855 году маркизами Каса Лоринг как место развлечений для буржуазии, сейчас содержат более 50 000 растений и являются одними из немногих субтропических садов Европы.

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Несмотря на номинально зимнее время года, температура воздуха в Малаге остается комфортной: на уровне около 17-18 градусов в течение дня, а температура моря немного ниже - около 16 градусов. Хотя этого будет маловато для традиционного пляжного отдыха, но для знакомства с другими туристическими достопримечательностями региона это якрахх то, что надо.

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