Журналисты выставили на Booking дом британского премьера: чего они добивались

Таким образом авторы идеи хотели разоблачить популярную схему обмана на платформе по аренде жилья.

Туристы регулярно становятся жертвами обмана на популярных платформах по аренде жилья – как по вине недобросовестных арендодателей, так и из-за халатности самих сервисом по поиску отелей и частных апартаментов.

Журналисты британского издания Which? Travel выставили на Booking.com объявления о возможности ночевки в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, чтобы проверить безопасность аренды жилья на платформе.

"Мы думали, что размещение резиденции премьер-министра в качестве жилья для отдыха настолько абсурдно и очевидно является мошенничеством, что Booking.com это предотвратит. Но этого не произошло. Вместо этого объявление стало доступным, и мы смогли принимать бронирования уже через несколько часов", – пишут авторы расследования.

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Журналисты отмечают, что уже не впервые проворачивали подобную схему. Ранее они уже создавали фейковое объявление на Booking в октябре 2024 года.

"Это было слишком легко. Создание объявления заняло около 15 минут. Нас ни разу не просили доказать, что мы являемся владельцами недвижимости или реальными людьми", – заявляют они.

Далее в течение 18 месяцев авторы расследования регулярно повторяли эту схему, и только тогда у них впервые попросили удостоверение личности с фотографией и действующий номер национального страхования. Это произошло на фоне введения в Великобритании новых законов, которые требуют от платформ бронирования жилья проверять свои объявления.

Выставляя на платформе резиденцию британского премьера, журналисты были уверены, что теперь на Booking такое уже не пройдет. Тем не менее, объявление удалось разместить без каких-либо проверок личности.

"Оно сразу же стало хитом. Мы позаботились о том, чтобы никто не мог забронировать его, но поразительные 14 человек поинтересовались его доступностью в первые 20 минут. Если вы живете за границей, вы можете даже не догадываться, что это дом премьер-министра – просто выгодное предложение в центре Лондона", – пояснили авторы расследования.

Более того, журналисты решили сами забронировать это жилье с оплатой недельного проживания, но Booking.com не предпринял никаких попыток предотвратить это.

"Мы до сих пор не уверены, вернем ли себе все деньги. Несмотря на то, что мы сообщили Booking.com о мошенничестве с объявлением, бронирование было отменено только 31 августа, и мы получили электронное письмо о возврате средств. Из письма неясно, получим ли мы полный возврат или Booking.com удержит комиссию за бронирование. Но даже если нам вернут деньги в полном объеме, компания с удовольствием удерживала их в течение двух месяцев – и, предположительно, получала проценты", – отметили они.

Позже журналисты установили, что, согласно собственным правилам Booking.com, автору объявления не нужно было предоставлять удостоверение личности до истечения трех месяцев после его публикации. Сколько жертв может ограбить мошенник за это время?

Попутно авторы материала вскрыли еще одну проблему: возможность отправки мошенниками внешних ссылок через личные сообщения на Booking.com.

"При переходе по этим ссылкам люди попадают на мошеннические сайты, созданные для того, чтобы обманом выманить у людей деньги. Тем не менее, несмотря на то, что наш редактор зарегистрировался в качестве хозяина в тот же день, а объявление было явно поддельным, он смог использовать собственную систему рассылки Booking.com, чтобы отправить внешний URL-адрес с просьбой предоставить данные нашей кредитной карты для подтверждения бронирования", – рассказывают журналисты.

Позже Booking сообщил им, что у них есть возможность блокировать URL-адреса, отправляемые через систему обмена сообщениями, если они подозревают мошенническую деятельность. Но в вышеупомянутом случае этого не произошло.

Также в компании утверждали, что они использует сложные системы искусственного интеллекта для борьбы с мошенничеством, в частности, для сравнивания изображений онлайн. Однако в данном случае ИИ не заметил, что в объявление было фото одного из самых известных зданий в мире.

"Booking.com заявил, что объявление не было активным в течение всех двух месяцев между его размещением и окончательным удалением. Но это произошло потому, что мы лишь ненадолго открыли его для бронирования, чтобы не вводить в заблуждение настоящих отдыхающих", – добавили журналисты.

Более того, платформа даже не заблокировала возможность оставлять отзывы о фальшивом жилье.

"Невероятно, что Booking.com позволил нам остановиться в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10", – восторженно написали авторы расследования в отзыве на 10 из 10.

Чтобы модераторы отзывов Booking.com поняли, что это шутка, журналисты даже добавили, что их любимой частью пребывания было "общение с котом Ларри".

Окончательно Booking.com удалил фейковый аккаунт только 27 августа – примерно через два месяца после его создания.

Авторы расследования констатируют, что этот кейс – не просто забавный случай. Во время подготовки материала редакция получила множество писем от пострадавших в результате подобных схем туристов.

Как туристов обманывают на аренде жилья

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее журналисты обвинили ИИ-ревизора от Tripadvisor в манипулировании отзывами.

В свою очередь эксперт по путешествиям Стефан Хоффельнер рассказал туристам, как не стать жертвой мошенников на Airbnb.

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