Маршрут пролегает в 30-тикилометровой зоне отчуждения.

Для туристов Чернобыльской зоны разработали уникальные маршруты на украинском вездеходе SHERP.

Об этом УНИАН сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

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Маршрут пролегает в 30-километровой зоне отчуждения и включает передвижение по суше и водным путем.

Перед утверждением маршрута провели радиационно-дозиметрический контроль.

Специалисты обещают, что контрольные уровни возможного облучения превышены не будут.

«Разработанный маршрут является уникальным еще и тем, что благодаря использованию SHERP можно будет увидеть уникальные локации, которые никогда не демонстрировались ранее», – пояснил председатель Ассоциации Чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

Посетители смогут осмотреть затопленные баржи, пристани и технику, которую использовали еще ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Каждый желающий мог пройти Зону на каяках, а теперь еще и на вездеходах.

«(Увидеть - УНИАН) зону, где возрождается уникальная флора и фауна, зону, где радиационная ситуация постоянно находится под контролем. Это важный этап преодоления психологической травмы целой нации и реализации огромного туристического потенциала государства», – отметил Емельяненко.

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Автор: Яна Ставская