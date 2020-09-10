Для туристов Чернобыльской зоны разработали уникальные маршруты на украинском вездеходе SHERP.
Об этом УНИАН сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.
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Маршрут пролегает в 30-километровой зоне отчуждения и включает передвижение по суше и водным путем.
Перед утверждением маршрута провели радиационно-дозиметрический контроль.
Специалисты обещают, что контрольные уровни возможного облучения превышены не будут.
«Разработанный маршрут является уникальным еще и тем, что благодаря использованию SHERP можно будет увидеть уникальные локации, которые никогда не демонстрировались ранее», – пояснил председатель Ассоциации Чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.
Посетители смогут осмотреть затопленные баржи, пристани и технику, которую использовали еще ликвидаторы аварии на ЧАЭС.
Каждый желающий мог пройти Зону на каяках, а теперь еще и на вездеходах.
«(Увидеть - УНИАН) зону, где возрождается уникальная флора и фауна, зону, где радиационная ситуация постоянно находится под контролем. Это важный этап преодоления психологической травмы целой нации и реализации огромного туристического потенциала государства», – отметил Емельяненко.
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