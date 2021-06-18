Выставка содержит 10 тематических локаций и 500 тысяч цветов.

На "Певческом поле" в Киеве стартовала ежегодная летняя выставка цветов.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

На этот раз композиции создали в виде экзотических животных: некоторые из них до 5 метров высотой.

Выставка имеет 10 тематических локаций, 500 тысяч цветов и много положительных эмоций. Выставка будет работать до 1 августа, пишет издание "Вголос".

"В столичном парке Певческое поле появились крокодилы, черепахи, слоны, страусы и другие 3D композиции, сделанные из цветов и декоративных растений. Для создания объемных фигур использованы металлические конструкции, дерево и более 500 тысяч цветов-однолетников, среди которых альтернатеры, цинерарии, бегонии, колеуси, петунии, сурфинии, сальвии и тому подобное", – рассказали организаторы.

В прошлом году из-за пандемии организаторы не смогли сделать выставку такой масштабной, как планировали, а в этом году удалось все.

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Автор: Олег Давыгора