В КГГА напомнили о правилах посещения музея в период адаптивного карантина.

Сегодня, 18 мая, в Киеве состоится серия мероприятий, приуроченных к Международному дню музеев.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Так, по случаю праздника Национальный музей «Киевская картинная галерея» в течение дня будет проводить экскурсии. Здесь также состоится интерактивная игра и лекция «Страны. Музеи. Коллекции».

Художественный центр «Шоколадный дом» - филиал Национального музея «Киевская картинная галерея» подготовил для посетителей тематические фотозоны, экскурсии, угощение горячим шоколадом.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко запланировал праздничную тематическую программу, где посетителей ждут следующие проекты:

«Искушение Иеронима Босха ІІ. Исследования и реставрация»; Французская весна в сотрудничестве в Французским институтом в Украине; Новруз в Музее Ханенко; Slow Art Day 2021 в музейном дворике.

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Музей истории города Киева представляет квест на Липках «Место, где рождались идеи» и квесты с экспозиции «Тайны музейных экспонатов», а также квест на улице «Истории академического квартала».

Киевский литературно-мемориальный дом-музей Марии Заньковецкой - отдел Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины проведут мероприятия в рамках открытия выставки «Глазами в современный театр».

Музей книги и книгопечатания Украины организует цикл мероприятий «Будущее музеев: переизобретение и переосмысление». В частности, запланированы выставки, кураторские экскурсии, мастер-классы, презентация книги и театрализованная экскурсия «Подол в произведениях художественной литературы».

В КГГА напомнили о правилах посещения музеев в период адаптивного карантина. «Визит в музей возможен только с надетой защитной маской. Перед входом администратор обязан провести температурный скрининг. Если температура посетителя превышает 37,2 градуса, музей будет вынужден отказать в посещении. Также необходимо пользоваться санитайзером для рук и соблюдать дистанцию ​​в 1,5 м. Кроме того, в экспозиции музеев возможно пребывание из расчета один посетитель на 4 кв. м», - отметили в пресс-службе.

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Автор: Наталья Ничишина