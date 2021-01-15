Администрация обоих аэропортов уверяет, что у них достаточно техники, чтобы обеспечить бесперебойною работу.

Международный аэропорт «Борисполь» не ограничивает свою работу из-за снегопада и продолжает работать в штатном режиме.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-служба аэропорта.

«По состоянию на сегодня аэропорт работает в штатном режиме. Сейчас рейсы осуществляются согласно расписанию», - сообщила пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что аэродромная служба обеспечивает необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перронах. Для этого задействовано 20 единиц специальной техники.

«Службы аэропорта укомплектованы всем необходимым и обеспечивают бесперебойную работу аэропорта», - подытожила пресс-служба.

Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского также работает в штатном режиме, несмотря на снегопад, все рейсы выполняются согласно расписанию, сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в соцсети Facebook.

«Ухудшение погоды в Украине не повлияло на работу международного аэропорта «Киев». Мы вовремя подготовились к снежных осадкам и понижению температуры, поэтому все рейсы выполняются согласно расписанию и без опозданий», - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас автопарк, работающий на перроне аэропорта, насчитывает более 120 единиц спецтехники.

Мощный снегопад в Украине

Вчера, 14 января, Киев накрыл снегопад, который продолжается до сих пор. Также в столице Украины наблюдается снижение температуры.

Сегодня, 15 января, небольшой снег наблюдается также в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновецкой и Черкасской областях. Здесь выпало от 5 до 10 см снега.

Температура воздуха на всей территории Украины колеблется от -10° до -2°, в Одесской области -12...+2°.

На перевальных участках снег идет уже вторые сутки, выпало 10-35 см. Температура воздуха -10...-4°. Состояние покрытия мокрое в Закарпатской, во Львовской на покрытии - снежная каша, в Ивано-Франковской - покрытие заснеженное.

Отмечается, что в областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

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Автор: Павел Степанец