Россияне не могут записаться на подачу документов для получения шенгенской визы в визовых центрах многих стран ЕС, среди которых Франция, Греция и Испания.

Во визовых центрах многих стран Евросоюза, расположенных в России, закончились свободные окна для записи на подачу документов для получения шенгенской визы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей российских турфирм.

В частности, речь идет о визовых центрах таких популярных среди россиян стран, как Франция, Греция и Испания.

Так, на июль 2022 года свободных мест уже нет, при этом записи на визу на более поздние сроки придется ждать месяц-полтора. Например, ближайшие свободные окна для записи на подачу документов через визовый центр Франции есть только на август.

В России проблему связывают с нехваткой сотрудников в консульствах на фоне повышенного спроса со стороны туристов во время летних отпусков.

В то то же время, на данный момент россияне не могут за дополнительную плату подать документы в приоритетном порядке, как это было ранее, утверждет гендиректор одной из российской турфирм.

Более того, некоторые консульства, как, например, Греции, предупреждают, что те россияне, которые уже подали все необходимые документы, могут столкнуться с задержками в обработке заявлений и возврате паспорта.

Как сообщал УНИАН, в течение последнего месяца визовый центр Греции в России несколько раз приостанавливал прием документы на визы у россиян.

Между тем, в течение июля несколько стран, среди которых Болгария и Бельгия, остановили выдачу виз гражданам России.