Также с 27 июня консульства Греции в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге приостанавливают работу.

Визовый центр Греции в России временно перестал принимать у россиян документы на визы.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, передает lenta.ru.

Как отмечают российские туроператоры, в самом визовом центре ссылаются на технические причины, связанные с обновлением системы. При этом не уточняется, когда Греция планирует возобновить прием документов у граждан России.

Кроме того сообщается, что с 27 июня 2022 года консульства Греции в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге приостанавливают свою работу. При этом уточняется, что визовые центры продолжат оказывать консультационные услуги, а также выдавать паспорта туристам. Заявителям, у которых есть актуальная запись на даты после 27 июня, предлагают перенести ее на более поздний срок.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД России пожаловались, что россияне страдают в Греции из-за "агрессии и дискриминации". Такое отношение почему-то удивляет граждан и политиков страны-агрессоры.

Так, в интервью пророссийскому изданию "ТАСС" директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция стала для граждан РФ "опасным местом", поэтому им больше не следует рассматривать Грецию в качестве страны для безопасного отдыха. Как утверждает российский дипломат, "иногда там даже фиксируют факты избиения русскоязычных".