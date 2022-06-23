Многие страны не будут жалеть, что граждане РФ не приедут к ним отдыхать.

Россию все пытаются вернуть в рамки международно признанных законов и норм. Всеми силами и методами россиянам пытаются показать, что их жизнь станет намного хуже, беднее, скучнее и просто безвыездной.

Это делают с помощью санкций, ограничений, выбрасыванием из соцсетей и ограничениями на перемещения по миру. Об этом говорится в сюжете программы FreeДом.

Отмечается, что облик российского туриста потускнел основательно, у них имидж пьяниц и дебоширов. Именно поэтому многие страны не будут жалеть, что граждане РФ не приедут к ним отдыхать.

Девять стран Европы в той или иной степени ввели ограничения на получение виз русскими гражданами. Попасть просто так в эти страны будет намного сложнее для граждан РФ.

Чехия, Греция, Ирландия, Мальта, Португалия, Испания, Латвия и Великобритания отказали россиянам в выдаче так называемых инвестиционных виз.

Поэтому вполне ожидаемо эксперты пронозируют, что теперь россияне намного чаще будут путешествовать внутри страны и инвестировать туда же. Но все равно останутся страны, где русским туристам и деньгам будут все равно рады, говорят журналисты.

Ранее сообщалось, что граждан Российской Федерации на турецких курортах этим летом будет в разы меньше. Такая ситуация сложилась из-за проблем с перелетами и российскими кредитными картами.

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