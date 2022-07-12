Эти россияне хотят посетить Украину с целью воссоединения с семьями.

С 1 июля 10 граждан Российской Федерации подали прошение о выдаче им виз на въезд в Украину.

Об этом говорится в комментарии представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, который есть в распоряжении УНИАН.

"Поступило 10 обращений. 6 на краткосрочные визы и 4 на долгосрочные с целью воссоединения с семьей", - сообщил Николенко.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян.

Теперь россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны, с собой они должны иметь не менее 52 тысяч грн.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что за первую неделю с начала функционирования в Украине визового режима с Российской Федерацией ни один россиянин не обратился за получением украинской визы.

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