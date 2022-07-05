Посольство РФ выдает визы только ближайшим родственникам россиян.

Посольство России в болгарской столице Софии прекратило выдачу туристических виз для граждан Болгарии.

Как сообщает Novinite, этот шаг существенно ограничит возможность болгарских граждан ездить в Россию, поскольку теперь посольство РФ выдает визы лишь ближайшим родственникам россиян.

Однако, на сайте посольства России в Болгарии нет информации об остановке выдачи туристических виз. Там указано, что поездки в Россию могут осуществляться по туристическим, гуманитарным, деловым, учебным или рабочим визам.

Напомним, дипломатическая напряженность между Болгарией и Россией обострилась после того, как правительство в Софии приняло решение о высылке 70 сотрудников российской дипмиссии. Российские дипломаты и официальные лица уже прибыли в Москву. В ответ российский МИД пригрозил Болгарии закрыть свое посольство в Софии и выслать болгарских дипломатов из Москвы.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Болгария начала пробные поставки газа из Азербайджана вместо российского газа.

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