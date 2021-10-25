Пассажиры авиакомпании смогут приобрести билеты на рейсы по отдельным направлениям по акционным ценам в период с 25 по 31 октября 2021 года.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" намерена продолжить полеты в Ташкент (Узбекистан) на период зимней навигации, начиная с 5 ноября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба МАУ, крайний рейс в летнем расписании запланирован на 29 октября, но виакомпания готовится к продолжению полетов на маршруте. Рейсы в зимнем расписании будут выполняться один раз в неделю.

Кроме этого, МАУ запустила промо цены на рейсы в/из Ташкента на 29 и 30 октября. Минимальная цена билета стартует от 149 долларов в одну сторону.

Также МАУ объявила акцию Pumpkin sale накануне Хэллоуина. Так, пассажиры авиакомпании смогут приобрести билеты на рейсы по отдельным направлениям по акционным ценам в период с 25 по 31 октября 2021 года. При этом путешествия по таким билетам должны быть совершены в период с 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года.

Читайте такжеSkyUp разрешили открыть регулярные рейсы из Украины в УзбекистанКак сообщал УНИАН, регулярные рейсы МАУ между Киевом и Ташкентом были возобновлены в декабре 2020 года после пятителнего перерыва.

Также в сентябре 2021 года узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways вернулась на маршрут Киев-Ташкент после 6-летнего перерыва.

Правила въезда в Узбекистан для граждан Украины

Иностранцы, которые въезжают в Узбекистан, обязаны до посадки предоставить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус (за последние 72 часа) с отрицательным результатом.

Также сохраняется порядок въезда без каких-либо ограничений со справкой о вакцинации, признанной на международном уровне или со справкой о наличии антител против коронавирусной инфекции в крови. Украинские сертификаты вакцинации Узбекистан пока не признает.

Автор: Марина Григоренко