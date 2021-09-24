Здесь туристы смогут окунуться в величие тысячелетней архитектуры и восточного колорита страны, которую опытные путешественники сравнивают с атмосферой Марокко.

У украинцев появится возможность отправиться в экскурсионные авторские туры в несправедливо обделенный вниманием Узбекистан, который открыл границы для граждан Украины еще в октябре 2020 года.

Об этом рассказала директор туристической компании Tour planet Гульнара Мамедова, пишет РБК-Украина.

"Это относительно новое направление – на самом деле, забытое старое. В советское время эта страна была очень популярна, но туда уже давно никто не ездит из Украины. Там каждый уголок и камень пропитаны историей, много музеев и дворцов, ресторанов с вкуснейшей аутентичной кухней", – пояснила она.

По словам Мамедовой, Узбекистан – это очень гостеприимная страна со светским укладом, поэтому туристам не нужно соблюдать какие-то особые правила. К тому же, правила посещения страны во время пандемии остаются довольно лояльными: для въезда требуется только негативный ПЦР-тест, который надо сдать за 72 часа до въезда.

"Многие страны, в которых можно окунуться в восточную сказку, нас не принимают. Например, Марокко – страна, которую можно сравнить по атмосфере и историческим достопримечательностям. Узбекистан - как раз такое направление", – отмечает она.

По ее словам, Узбекистану есть чем удивлять: одна из самых впечатляющих локаций – город Самарканд, которому больше 2,5 тысяч лет. Это один из древнейших городов мира, его называют ровесником Рима. Через Самарканд пролегал Шелковый путь из Китая в страны Средиземноморского региона. Этот город завоевывали Чингисхан и Александр Македонский, а его величественная сакральная архитектура известна во всем мире. В Самарканде сохранились древние мечети, медресе (школы), мавзолеи. Город находится в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

В современный Самарканд туристы едут, чтобы восхититься его тысячелетней историей, а также запечатлеть удивительные синие мозаики древних сооружений на красочных фотографиях на память.

"Там очень много Insta-локаций, где получаются яркие фотографии. Туда можно смело отправляться в туры-девичники", – рассказывает специалист.

При этом из-за пандемии туристические локации еще не "перегружены" толпами путешественников и насладиться красотой архитектуры можно в спокойной обстановке, добавляет Мамедова.

Осенью в Узбекистане устанавливается очень комфортная погода для прогулок и экскурсий – днем может быть около 25 градусов тепла. Но туда можно ехать и зимой.

"Это очень ориентированная на туристов безопасная страна. Там нет криминала, и можно спокойно гулять вечером. Туристы, побывавшие в Узбекистане, остаются в восторге и потом скучают по этой живописной стране: хотят вернуться и снова побыть в той атмосфере, даже просто прогуляться по улицам городов", - рассказывает руководитель туристической компании Tour planet.

Австорские групповые экскурсионные туры в Узбекистан компания Tour planet планирует уже на середину октября. Максимально в группу наберут до 10 человек, которых будет сопровождать профессиональный гид. Проживать туристы будут в атмосферных восточных бутик-отелях. В программе на 5 ночей запланировано посещение трех самых красочных городов – Самарканда, Бухары и Хивы. Стоимость такой экскурсионной поездки с проживанием и питанием "завтрак+ужин" – от 560 долларов. Входные билеты в музеи входят в стоимость.

При этом авиабилеты обойдутся дополнительно в около 500 долларов в зависимости от авиакомпании. Например, у МАУ рейсы в Ташкент выполняются каждое воскресенье, а минимальная стоимость билетов – от 6241 гривен в одну сторону. Однако уже в ближайшее время полететь прямыми рейсами в Узбекистан можно будет несколькими авиакомпаниями. Например, в Самарканд из Киева уже начала летать Bees Airline, а с 26 сентября авиакомпания Uzbekistan Airways возобновляет авиасообщение между Ташкентом и Киевом.

Автор: Виолетта Орлова