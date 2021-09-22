Первый выход на маршрут запланирован на 26 сентября.

Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways возвращается на маршрут Киев-Ташкент после 6-летнего перерыва.

Об этом сообщает Avianews.com.

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Первый выход на маршрут запланирован на 26 сентября.

Авиаперевозчик будет летать в Украину один раз в неделю по воскресеньям. Для полетов в Киев Uzbekistan Airways выбрала аэропорт "Борисполь".

Цена перелета в эконом-классе из Киева в Ташкент и обратно стартует от $345 с учетом только ручной клади и от $393 с включенным багажом до 23 кг. Авиабилет бизнес-класса стоит от $1059 в обе стороны.

Расписание рейсов Ташкент-Киев-Ташкент Uzbekistan Airways:

Ташкент 17:30 - Киев 20:35, воскресенье

Киев 22:05 - Ташкент 04:35, воскресенье

Продажа билетов открыта на рейсы до конца октября 2021 года с номерами из четырех цифр. Обычно авиакомпания использует такую нумерацию при совершении чартеров.

Авиасообщение с Узбекистаном:

Регулярное авиасообщение между Украиной и Узбекистаном прекратилось в 2015 году из-за конфликта МАУ и Uzbekistan Airways. Они не смогли согласовать приемлемую для обеих сторон частоту полетов.

11 июня 2021 года Госавиаслужба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp на регулярные полеты из Киева в узбекские города Самарканд и Ургенч.

Сейчас чартерные рейсы между Киевом и Ташкентом совершает украинский лоукостер SkyUp. Длительность перелета у него дольше примерно на 40-60 минут по сравнению с новыми рейсами Uzbekistan Airways.

Узбекская авиакомпания будет летать по более короткому маршруту через территорию России, тогда как SkyUp летает по южному маршруту через Грузию и Азербайджан. Россия закрыла транзит для украинских авиакомпаний в августе 2014 года.

Автор: Елена Коваленко