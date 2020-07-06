Угроза эпидемии кишечной палочки: названы самые опасные пляжи в Одессе
В Одесском заливе существует серьезная угроза эпидемии кишечной палочки. Санитарные врачи не рекомендуют купаться на пляжах Большого Фонтана.
Об этом сообщает местный Telegram-канал Одесса.INFO.
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Во время исследования специалисты взяли пробы морской воды возле пляжей Дельфин, Отрада, и 13-я станция Большого Фонтана. Выяснилось, что вода в районе пляжей Большого Фонтана не соответствует санитарным нормам – купаться можно только на свой страх и риск.
"Оказалось, что все пляжи Большого Фонтана опасны для купания", - отмечается в сообщении.
Негативные пробы воды показывают, что в Одесском заливе не исключается эпидемия кишечной палочки.
Наиболее экологически чистым пляжем назвали Ланжерон.
Напомним, в конце июня в Госпродпотребслужбе заявили об ухудшении экологической ситуации в акватории Черного моря в районе Одессы и призвали людей не купаться в такой воде и следить, чтобы в воду не заходили дети.
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