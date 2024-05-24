Вероятной причиной инцидента на Майорке в полиции называют перегруз террасы ресторана.

В результате обрушения здания ресторана на пляже популярного испанского курорта Майорка погибли четыре человека, еще не менее 16 получили ранения, в том числе "очень серьезные".

Как сообщает Sky News, крыша двухэтажного ресторана Medusa Beach Club в Пальме обрушилась 23 мая 2024 года примерно в 20:30 по местному времени.

Следствие на данный момент еще выясняет причину инцидента, однако один из представителей местной полиции в коментарии испанской радиостанции RNE сообщал, что терраса ресторана могла обрушиться из-за чрезмерного веса.

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Как сообщал УНИАН, ранее власти испанских Балеарских островов, крупнейшими из которых являются популярные среди тусовщиков места отдыха Майорка, Менорка, Ибица и Форментера, решили ужесточать правила работы для питейных заведений и лодок для вечеринок.

В частности, новые правила запрещают распитие спиртных напитков на улицах в ключевых туристических зонах островов Ибица и Майорка, за исключением террас и других лицензированных территорий. Штрафы за нарушения будут варьироваться от 500 до 1500 евро. При этом алкоголь не будут продавать в магазинах с 21:30 до 8 утра.

При этом водным судам для вечеринок, продающим алкоголь на борту, также будет запрещено находиться в пределах почти 2 километров от указанных зон. Также там будет запрещена посадка и высадка пассажиров.

Все указанные меры были приняты для борьбы с чрезмерным туризмом на Балеарских островах, которые уже не первый год пытаются отвадить шумных туристов-тусовщиков и взамен привлечь спокойных семейных отдыхающих.

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