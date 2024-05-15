Местные жители жалуются, что туристы регулярно проникают в дома, крадут вещи и забираются на балконы.

Деревушка Бинибека Велл с невысокими побеленными зданиями, узкими каменными улочками и лабиринтными лестницами называют Миконосом испанского острова Менорка.

Но есть еще одна общая черта, которую этот крошечный городок на Балеарских островах разделяет с "горячей точкой" в Греции – неконтролируемое количество посетителей, пишет Euronews Travel.

Деревушку Бинибека Велл с населением в 1000 человек, расположенную недалеко от южной оконечности острова Менорка, ежегодно посещает более 800 тысяч туристов, желающих зделать здесь фото. Однако по своей сути это скорее частный жилой комплекс, являющиеся лишь копией настоящей рыбацкой деревни 1960-х годов.

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Устав от толп туристов, постоянно шумящих и оставляющих за собой горы мусора, местная ассоциация домовладельцев ввела правила посещения для них.

"Туристы заходят в дома, сидят на стульях, берут вещи, забираются на наши стены, устраивают попойки на открытом воздухе. Если это не регулировать, это будет происходить каждое лето", – пожаловался один из местных жителей новостному сайту ElDiario.es в прошлом месяце.

Однако организация, представляющая 195 домовладельцев Бинибека Велл, не обвиняет напрямую туристов. Вместо этого они видят в этом вину властей, которые не смогли ввести правила для обеспечения благополучия жителей.

В результате группа местных жителей решила взять дело в свои руки и добилась внедрения графика посещений – с начала мая 2024 года людей попросили приходить только с 11:00 до 20:00.

Кроме того, на официальном сайте деревни туристов попросили воздерживаться от "входа в дома" и "залезания на балконы".

При этом власти деревни предположили, что в нерабочие часы она может полностью закрыться для туризма, если деструктивное поведение продолжится. За окончательное закрытие комплекса для посетителей жители проголосуют в августе, если власти Менорки не придумают, как разрешить ситуацию.

По данным местного новостного сайта Majorca Daily Bulletin, совет Менорки и городской совет Сант-Луиса ежегодно выделяют жителям Бинибека Велл чуть более 25 тысяч евро на финансирование содержания их домов и обеспечение внешнего вида деревни "как на открытке".

"Мы являемся частной урбанизацией уже 52 года, но нам становится все труднее наслаждаться тихим отдыхом, поскольку мы дорого платим за то, чтобы быть самой популярной туристической достопримечательностью Менорки. Бинибеку продвигают администрация и туристические компании, но какую пользу мы от этого получаем?", – пожаловался местной прессе президент ассоциации домовладельцев Оскар Монге.

Как сообщал УНИАН, ранее испанские Балеарские острова, крупнейшими из которых являются популярные среди тусовщиков места отдыха Майорка, Менорка, Ибица и Форментера, решили немного подпортить им отдых.

Теперь в ключевых туристических зонах будут запрещены распитие и продажа алкогольных напитков в ночное время, кроме специально отведенных заведений. При этом лодкам для вечеринок, продающим алкоголь на борту, будет запрещено приближаться к указанным зонам.

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