Местные власти обещают, что на курортном острове будет проводиться политика абсолютной нетерпимости к вандализму, уличному пьянству и дракам.

В последние годы испанская Майорка, наряду с Ибицей долгое время считавшаяся раем для тусовщиков, изо всех сил старается утихомирить буйных туристов, чтобы привлечь больше семейных отдыхающих и отреагировать на жалобы местных жителей, уставших от шума. Поэтому на курортном острове вводятся все новые и новые ограничения для туристов, доходило даже до угроз депортировать дебоширов.

Не обойдется без новшеств и в летнем сезоне 2024 года. Этим летом Майорка хочет начать штрафовать туристов на 3000 евро "за плохое поведение", пишет Express.

Как ранее на этой неделе заявил мэр города Пальма Хайме Мартинес, на острове будет проводиться политика абсолютной нетерпимости к вандализму, уличному пьянству и дракам.

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"Того же, что мы требуем от наших граждан, мы требуем и от наших посетителей", – заявил он.

При этом Мартинес уточнил, что новые правила могут быть не введены к ближайшему летнему курортному сезону. Тем не менее, он ожидает, что этим летом на улицах будет больше полиции, заявив, что "никто не заслуживает того, чтобы каждый год мириться с плохим поведением".

Какие еще запреты действуют на Майорке

Еще в 2022 году местные власти заявляли о планах сократить количество туристов, приезжающих на отдых на Майорку. Для этого на курорте планировали установить лимиты на количество доступных для туристов вариантов размещения.

Также туристов на Майорке хотели заставить подписывать "кодекс поведения" при заселении в отели.

При этом местные рестораны начали вводить дресс-код, отказывая в обслуживании туристам, одетым в плавки, купальники или пляжную одежду с обнаженным торсом.

Кроме того, власти одного из городов на Майорке после ряда трагических инцидентов решили ввести штрафы в размере 900 евро для туристов, прыгающих с причала в воду.

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