Рейсы из Львова в Бергамо будут осуществляться по понедельникам и пятницам, а из Киева в Бари – по вторникам и субботам.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 21 мая 2021 года запустит рейс из Львова в Бергамо (Италия) и с 29 мая – из Киева в Бари (Италия).

Читайте такжеSkyUp запретили летать по 22 направлениям, но разрешили 5 новых маршрутов (список)

Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, рейсы из Львова в Бергамо будут осуществляться по понедельникам и пятницам, а из Киева в Бари – по вторникам и субботам.

Планы SkyUp на 2021 год

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines начать зимой-весной полеты в 10 европейских городов.

В частности, с 4 января 2021 года авиакомпания сможет осуществлять рейсы Киев - Лондон - Киев (3 рейса в неделю); с 28 марта – Киев - Подгорица - Киев (3 рейса в неделю), Киев - Гамбург - Киев (3 рейса в неделю), Киев - Нюрнберг - Киев (2 рейса в неделю), Киев - Ганновер - Киев (3 рейса в неделю), Запорожье - Берлин - Запорожье (2 рейса в неделю), Львов - Мюнхен - Львов (2 рейса в неделю), Одесса - Мюнхен - Одесса (2 рейса в неделю).

С 6 апреля авиакомпания сможет осуществлять рейсы Киев – Марсель – Киев (2 рейса в неделю), с 23 апреля – Киев – Острава - Киев (3 рейса в неделю), с 25 апреля – Киев - Брно - Киев (2 рейса в неделю).

В январе 2021 года SkyUp сменила правила перевозки ручной клади, а также изменила время регистрации на рейсы в украинских аэропортах.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Другие новости авиакомпаний

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец