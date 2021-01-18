Во всех аэропортах Украины регистрация на рейсы SkyUp начинается за 2,5 часа и заканчиваться за 45 минут до вылета.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 20 января изменяет время регистрации на свои рейсы во всех аэропортах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Во всех аэропортах Украины регистрация на рейсы SkyUp будет начинаться за 2,5 часа и заканчиваться за 45 минут до вылета. Посадка будет завершаться за 20 минут до вылета. Нововведения вступают в силу с 20 января 2021 года", - сказано в сообщении.

Сейчас регистрация в украинских аэропортах начинается за 2 часа и заканчивается за 45 минут до вылета. Посадка заканчивается за 15 минут до вылета.

Отмечается, что в международных аэропортах время регистрации и посадки на рейс может отличаться, но только в большую сторону, чтобы с учетом всех нововведений по безопасности пассажиры успевали пройти обязательные формальные процедуры перед посадкой.

"Например, в аэропортах Стамбула и Дубая мы начинаем регистрацию за 3 часа и завершаем за час до вылета", - сказано в сообщении.

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Автор: Павел Степанец