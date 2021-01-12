Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 25 апреля 2021 года запустит рейсы из Киева в Брно (Чехия).
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
«С 25 апреля 2021 года авиакомпания SkyUp открывает полетную программу по маршруту Киев - Брно - Киев», - сказано в сообщении.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.
Планы SkyUp Airlines на 2021 год
- В конце ноября 2020 года украинский лоукостер SkyUp Airlines объявил летнюю программу полетов на лето 2021 года, включающую 21 страну и 60 направлений - от континентальной Европы до Ближнего Востока.
- Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines начать зимой-весной полеты в 10 европейских городов.
- В частности, с 4 января 2021 года авиакомпания сможет осуществлять рейсы Киев - Лондон - Киев (3 рейса в неделю); с 28 марта – Киев - Подгорица - Киев (3 рейса в неделю), Киев - Гамбург - Киев (3 рейса в неделю), Киев - Нюрнберг - Киев (2 рейса в неделю), Киев - Ганновер - Киев (3 рейса в неделю), Запорожье - Берлин - Запорожье (2 рейса в неделю), Львов - Мюнхен - Львов (2 рейса в неделю), Одесса - Мюнхен - Одесса (2 рейса в неделю).
- С 6 апреля авиакомпания сможет осуществлять рейсы Киев – Марсель – Киев (2 рейса в неделю), с 23 апреля – Киев – Острава - Киев (3 рейса в неделю), с 25 апреля – Киев - Брно - Киев (2 рейса в неделю).
Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.
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