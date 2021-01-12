Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 25 апреля 2021 года запустит рейсы из Киева в Брно (Чехия).

Читайте такжеБлижайший к Альпам немецкий аэропорт: SkyUp запустит рейсы в уютный баварский городок

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«С 25 апреля 2021 года авиакомпания SkyUp открывает полетную программу по маршруту Киев - Брно - Киев», - сказано в сообщении.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Планы SkyUp Airlines на 2021 год

В конце ноября 2020 года украинский лоукостер SkyUp Airlines объявил летнюю программу полетов на лето 2021 года, включающую 21 страну и 60 направлений - от континентальной Европы до Ближнего Востока.

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines начать зимой-весной полеты в 10 европейских городов.

В частности, с 4 января 2021 года авиакомпания сможет осуществлять рейсы Киев - Лондон - Киев (3 рейса в неделю); с 28 марта – Киев - Подгорица - Киев (3 рейса в неделю), Киев - Гамбург - Киев (3 рейса в неделю), Киев - Нюрнберг - Киев (2 рейса в неделю), Киев - Ганновер - Киев (3 рейса в неделю), Запорожье - Берлин - Запорожье (2 рейса в неделю), Львов - Мюнхен - Львов (2 рейса в неделю), Одесса - Мюнхен - Одесса (2 рейса в неделю).

С 6 апреля авиакомпания сможет осуществлять рейсы Киев – Марсель – Киев (2 рейса в неделю), с 23 апреля – Киев – Острава - Киев (3 рейса в неделю), с 25 апреля – Киев - Брно - Киев (2 рейса в неделю).

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Другие новости авиакомпаний

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец