В стране вакцинированы уже почти 90% населения.

Власти Малайзии решили снять запрет на пересечение границы для полностью привитых от COVID-19 людей. Такое решение связано с высоким уровнем вакцинации.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам премьер-министра страны Исмаила Сабри Яакоба, полностью привитым людям разрешат пересекать госграницы с 11 октября. При этом таким гражданам не надо участвовать в программе "MyTravelPass".

Планируется, что к декабрю в стране вакцинируют 100% населения, благодаря чему страна откроет границы для зарубежных поездок.

Читайте такжеГермания внесла Украину в список стран "высокого риска": что нужно для въездаПо данным Минздрава Малайзии, по состоянию на 10 октября, зарегистрировано 7 373 новых случая COVID-19. Это самый низкий показатель за последние три месяца.

Карантин в Индонезии

Индонезия 6 июля начала требовать у прибывающих иностранных туристов сертификат о полной вакцинации от коронавируса. При этом для въезда в страну нужно было сдать два ПЦР-теста и уйти на восьмидневный карантин.

Кроме того, все иностранцы, у которых по прилету был положительный результат теста на коронавирус, помещались в больницу или "ковидный" отель за свой счет на две недели.

По данным турофиса, с 3 по 21 июля закрыты все туристические направления и зоны отдыха Индонезии.

Спустя неделю после ужесточения правил для туристов Индонезия стала лидером по распространению COVID-19.

2 октября стало известно, что индонезийский остров Бали наконец-то готовится открыться для иностранных туристов.

Автор: Анастасия Горбачева