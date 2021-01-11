Дипломаты хотят в срочном порядке получить доступ к кораблю SFL Kate, чтобы оказать медицинскую помощь двум украинским гражданам.

Украинские дипломаты прорабатывают возможность оказания помощи двум больным коронавирусной болезнью гражданам Украины, которые находятся на корабле SFL Kate в водах Малайзии.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.

"Посольство Украины в Малайзии на связи с украинскими моряками. Во взаимодействии с судовладельцем в срочном порядке прорабатывается возможность посещения корабля врачом для оказания неотложной медицинской помощи", - сообщил Николенко.

Ранее издание "Радио свобода" сообщило, что власти Малайзии на протяжении нескольких дней, несмотря на обещания, не оказывают помощь восьми больным COVID-19 членам экипажа корабля SFL Kate, который находится в ее водах. Среди них двое украинцев - капитан судна Игорь Старицкий (Крым) и старший механик Валерий Григорьев (Киев).

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Автор: Виталий Саенко