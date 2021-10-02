Предварительно, туризм планируют возобновить уже в октябре.

Индонезийский остров Бали наконец-то готовится открыться для иностранных туристов. Ожидается, что уже в октябре первые туристы смогут посетить курорт.

Об этом пишет Times of India.

По словам министра туризма Индонезии Сандиага Уно, правительство страны готово вновь принимать иностранных туристов уже в октябре.

Читайте такжеУтомленные солнцем: секреты правильного ухода за волосами на море и после негоРанее министр Лухут Бинсар Панджайтан заявил о преодолении пика второй волны COVID-19, а дальнейшее снижение числа новых случаев позволит открыть границы. В то же время власти пока не называют точную дату открытия границ для туристов. Также неизвестно, пустят ли всех туристов, или отдадут предпочтение отдельным странам.

По предварительным данным, остров смогу посетить только полностью вакцинированные туристы. При этом им все равно придется сдать тест на коронавирус.

Карантин в Индонезии

Индонезия 6 июля начала требовать у прибывающих иностранных туристов сертификат о полной вакцинации от коронавируса. При этом для въезда в страну нужно было сдать два ПЦР-теста и уйти на восьмидневный карантин.

Кроме того, все иностранцы, у которых по прилету был положительный результат теста на коронавирус, помещались в больницу или "ковидный" отель за свой счет на две недели.

По данным турофиса, с 3 по 21 июля закрыты все туристические направления и зоны отдыха Индонезии.

Спустя неделю после ужесточения правил для туристов Индонезия стала лидером по распространению COVID-19.

Автор: Анастасия Горбачева