В Индонезии с 3 по 21 июля закрыты все туристические направления и зоны отдыха.

Индонезия с сегодняшнего дня начала требовать у прибывающих иностранных туристов сертификат о полной вакцинации от коронавируса. Кроме этого, для въезда в страну нужно сдать два ПЦР-теста и уйти на восьмидневный карантин.

"С 6 июля произойдут изменения в правилах въезда в страну. Теперь иностранным гражданам нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации, а также сдать два ПЦР теста в Индонезии: в день прилета и через неделю после прибытия в страну. Карантин в специальных отелях для всех иностранцев будет составлять восемь дней", - говорится в сообщении офиса по туризму страны.

Также в сообщении отмечается, что все иностранцы, у которых по прилету будет положительный результат теста на коронавирус, помещаются в больницу или "ковидный" отель за свой счет на две недели.

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Кроме того, по данным турофиса, с 3 по 21 июля закрыты все туристические направления и зоны отдыха Индонезии.

Власти страны надеются, что принятые меры по ограничению внутреннего и международного туризма помогут значительно сократить число новых случаев заражения СOVID-19.

"Согласно планам индонезийского правительства, открытие острова Бали и других направлений будет зависеть от ряда факторов, в числе которых успешные темпы вакцинации 70-80% индонезийского населения", — говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Коронавирус в Индонезии

В Индонезии 4 июля было выявлено более 27 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Всего заболели 2,3 млн человек, 60 тыс. умерли.

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Автор: Ирина Погорелая