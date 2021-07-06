Индонезия с сегодняшнего дня начала требовать у прибывающих иностранных туристов сертификат о полной вакцинации от коронавируса. Кроме этого, для въезда в страну нужно сдать два ПЦР-теста и уйти на восьмидневный карантин.
"С 6 июля произойдут изменения в правилах въезда в страну. Теперь иностранным гражданам нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации, а также сдать два ПЦР теста в Индонезии: в день прилета и через неделю после прибытия в страну. Карантин в специальных отелях для всех иностранцев будет составлять восемь дней", - говорится в сообщении офиса по туризму страны.
Также в сообщении отмечается, что все иностранцы, у которых по прилету будет положительный результат теста на коронавирус, помещаются в больницу или "ковидный" отель за свой счет на две недели.
Читайте такжеГлава МИД Греции заверил, что страна признает украинские COVID-сертификаты
Кроме того, по данным турофиса, с 3 по 21 июля закрыты все туристические направления и зоны отдыха Индонезии.
Власти страны надеются, что принятые меры по ограничению внутреннего и международного туризма помогут значительно сократить число новых случаев заражения СOVID-19.
"Согласно планам индонезийского правительства, открытие острова Бали и других направлений будет зависеть от ряда факторов, в числе которых успешные темпы вакцинации 70-80% индонезийского населения", — говорится в сообщении, передает Интерфакс.
Коронавирус в Индонезии
В Индонезии 4 июля было выявлено более 27 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Всего заболели 2,3 млн человек, 60 тыс. умерли.
Вас также могут заинтересовать новости
- Словакия изменила порядок пропуска иностранцев на свою территорию
- СМИ узнали, с какими странами Украина ведет переговоры о признании COVID-сертификатов
- Цифровые COVID-сертификаты стали доступны первым пользователям "Дії"
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.