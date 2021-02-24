Граждане обеих стран освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом.

С 1 марта 2021 года вступает в силу соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады, островным государством в Карибском море, об отмене визовых требований.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в Facebook.

Сообщается, что граждане обеих стран освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом. В то же время, в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней. Это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.

Безвиз с Гренадой: что известно

Соглашение подписали 16 июля 2020 года для упрощения режима пересечения границы, а также укрепление дружеских отношений между Украиной и Гренадой.

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Автор: Олег Давыгора