С 1 марта 2021 года вступает в силу соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады, островным государством в Карибском море, об отмене визовых требований.
Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в Facebook.
Сообщается, что граждане обеих стран освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом. В то же время, в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней. Это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.
Безвиз с Гренадой: что известно
Соглашение подписали 16 июля 2020 года для упрощения режима пересечения границы, а также укрепление дружеских отношений между Украиной и Гренадой.
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