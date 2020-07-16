Украина подписала соглашение о безвизе с экзотической островной страной

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Украина и островное государство Гренада, которое располагается в Карибском море, подписали соглашение о безвизовом режиме.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

«16 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований», - говорится в сообщении.

В частности, положениями соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности.

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В то же время соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

В ходе встречи дипломаты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Гренадой, в т.ч. в рамках международных организаций.

Как сообщает МИД, дипломатические отношения между Украиной и Гренадой были установлены 26 сентября 2019 года в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Следующим шагом стала договоренность о подписании двустороннего соглашения о безвизовом режиме.

Также сказано, что Гренада заинтересована в иностранных инвестициях в банковскую сферу и туризм. Она является мировым производителем пряных растений: мускатного ореха, корицы, гвоздики, имбиря и душистого перца. Эта страна поддерживает тесные связи с США, Канадой и Великобританией, а также является членом региональных политических и экономических организаций, таких как Организация Восточно-карибских государств (OECS) и Карибское содружество (CARICOM).

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