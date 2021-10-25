На этой неделе Украина останется среди безопасных стран для въезда в Евросоюз.

Украина на этой неделе также может остаться в "зеленом" списке ЕС для осуществления гражданами свободных путешествий в Евросоюз.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

"Похоже, что Украина на этой неделе также останется в списке ЕС для путешествий из рекомендуемых безопасных третьих стран во время COVID-19. Однако ситуация будет отслеживаться и новое предложение потенциально появится позже на этой неделе", - написал Йозвяк.

Как сообщал УНИАН, ранее на прошлой неделе Йозвяк прогнозировал, что Евросоюз исключит Украину из списка стран, с которых разрешен въезд в условиях пандемии, но Украина осталась в нем.

Читайте такжеИз-за антивакцинаторов Евросоюз может исключить Украину из "зеленого списка" - КулебаСпикер украинского МИД Олег Николенко отметил, что в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой зоны", это не отменит безвизовый режим, и что такое решение лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавірусної болезни. Решение так же может быть позже пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

По его словам, опыт некоторых соседей Украины, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ, как в прошлом году.

Автор: Виталий Саенко