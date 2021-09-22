Журналисты прогнозируют, что через две недели Украина выпадет из "белого списка" посещения Евросоюза.

Журналисты узнали, как долго Евросоюз оставит для украинцев свободное действие безвизового режима без коронавирусных ограничений.

Ждет ли украинцев новый запрет на въезд в ЕС рассказывается в материале "Европейской правды".

Сообщается, что скоро в списке ЕС для свободного посещения из нашего региона останется только Украина. Все остальные государства на этой неделе будут оттуда вычеркнуты из-за коронавирусных вспышек.

Журналисты прогнозируют, что через две недели после нового просмотра Украина выпадет из "белого списка". Отмечается, что мы уже не отвечаем критериям, установленным европейским законодательством, но от попадания в списки с ограничениями Украине уберегли низкий уровень тестирования, а также задержка статистики ЕС.

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После попадания в этот "красный список" туристов из Украины страны ЕС будут пускать только при условии прохождения ими вакцинации, сообщается в материале.

Также в ЕС есть страны, которые сейчас разрешают въезд вакцинированным украинцам, но могут изменить эту норму в любой момент.

Как сообщал УНИАН, с 23 сентября Украина переходит в "желтую" зону карантина.

Автор: Олег Давыгора