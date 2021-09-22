Журналисты узнали, как долго Евросоюз оставит для украинцев свободное действие безвизового режима без коронавирусных ограничений.
Ждет ли украинцев новый запрет на въезд в ЕС рассказывается в материале "Европейской правды".
Сообщается, что скоро в списке ЕС для свободного посещения из нашего региона останется только Украина. Все остальные государства на этой неделе будут оттуда вычеркнуты из-за коронавирусных вспышек.
Журналисты прогнозируют, что через две недели после нового просмотра Украина выпадет из "белого списка". Отмечается, что мы уже не отвечаем критериям, установленным европейским законодательством, но от попадания в списки с ограничениями Украине уберегли низкий уровень тестирования, а также задержка статистики ЕС.
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После попадания в этот "красный список" туристов из Украины страны ЕС будут пускать только при условии прохождения ими вакцинации, сообщается в материале.
Также в ЕС есть страны, которые сейчас разрешают въезд вакцинированным украинцам, но могут изменить эту норму в любой момент.
Как сообщал УНИАН, с 23 сентября Украина переходит в "желтую" зону карантина.