15 июля в Европейском Союзе разрешили туристам из Украины путешествовать в страны-члены Евросоюза.

В Европейском Союзе на этой неделе обновят список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной болезни, но Украину исключат из него.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Планируется, что позже на этой неделе Украину исключат из списка рекомендованных Евросоюзом безопасных третьих стран, из которых разрешены путешествия в условиях COVID-19", - сказал Йозвяк.

Он напомнил, что Украину включили в соответствующий перечень стран "зеленой зоны" в середине июля, однако вспышка последних случаев коронавирусной болезни свидетельствует, что Украина больше не отвечает необходимым критериям для того, чтобы находится в этом списке.

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Напомним, 15 июля в Европейском Союзе разрешили туристам из Украины путешествовать в страны-члены ЕС.

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Автор: Виталий Саенко