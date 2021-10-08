ЕС разрешил въезжать гражданам еще двух новых стран.

В Европейском Союзе обновили список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции, и подтвердили силу разрешения туристам из Украины путешествовать в страны-члены Евросоюза.

Как говорится в сообщении Совета Евросоюза, обновлен список третьих стран, отдельных административных регионов и территорий, в отношении граждан которых карантинные ограничения на внешних границах подлежат постепенной отмене, начиная с 8 октября.

В частности, в список добавили две новые страны: Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

Также в ЕС и в дальнейшем действует разрешение на въезд гражданам из таких государств, как Австралия, Канада, Чили, Иордания, Кувейт, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Уругвай, а также Китай, но в том случае, если китайские власти тоже на принципах взаимности отменят ограничения для граждан стран-членов ЕС.

Кроме того, согласно сообщению, ограничения на поездки могут быть отменены для специальных административных регионов Китая - Гонконг и Макао.

Читайте также"Ковидная завеса": СМИ спрогнозировали, когда ЕС исключит Украину из "зеленой" зоныСписок этих стран будет и дальше пересматриваться каждые две недели и, в случае необходимости, может обновляться.

Отдельно сказано, что постепенно можно отменять ограничения для Тайваня как для образования, которое не признано как государство по крайней мере одной страной-членом ЕС.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами Евросоюза для посещения ЕС.

Также эта рекомендация касается ассоциированных стран с Шенгеном: это Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Напомним, 15 июля в ЕС пересмотрели список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в период пандемии коронавирусной инфекции, и разрешили туристам из Украины путешествовать в страны-члены Евросоюза.

Автор: Виталий Саенко