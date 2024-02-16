Первые отзывы о сиквеле "Дюны" восторженные.

В Лондоне 15 февраля 2024 года состоялась официальная премьера научно-фантастического фильма "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two) от режиссера Дени Вильнева, который выйдет в украинский прокат через две недели.

Представить картину лично прибыли исполнители главных ролей, в том числе Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Остин Батлер, Флоренс Пью и многие другие.

Однако главным сюрпризом стало появление на красной дорожке актрисы Ани Тейлор-Джой (сериал "Ход королевы", фильмы "Сплит", "Варяг", "Меню", "Фуриоса"). Как пишет Variety, актриса исполнила одну из главных ролей в фильме "Дюна 2", что скрывалось от общественности до дня премьеры.

При этом до сих пор официально не оглашается, кого именно она сыграла, однако в сети уже курсируют слухи, что ей досталась роль Алии Атрейдес – дочери леди Джессики и герцога Лето I, сестры главного героя Пола Атрейдеса.

Свое появление в фильме подтвердила и сама Тейлор-Джой, заявив: "Это мечта, которая сбывается".

Также в сети уже появились первые отзывы о сиквеле "Дюны", и все они восторженные – многие первые зрители уже заявили, что вторая часть получилась даже лучше первой, отмечает Variety. И это при том, что "Дюна" 2021 года также была высоко оценена критиками и зрителями, а также получила 10 номинаций на "Оскар", в итоге победив в шести из них.

Киножурналисты не скупились на комплименты, называя фильм "ошеломляющим", "мастерским", "чертовски впечатляющим" и "одним из величайших научно-фантастических фильмов всех времен". Картину хвалили за невероятный актерский ансамбль, захватывающие дух визуальные эффекты и батальные сцены, которые могут посоперничать с "Властелином колец: Две башни" Питера Джексона.

В украинских кинотеатрах "Дюна 2" появится 29 февраля 2024 года – одновременно с выходом фильма в прокат во всем мире (ну, кроме России).

Как сообщал УНИАН, ранее нынешний режиссер "Дюны" Дени Вильнев заявил, что он намерен покончить с этой франшизой после третьего фильма серии, если его выход вообще произойдет. При этом он не планирует экранизировать все шесть романов Фрэнка Герберта из серии "Дюна".

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