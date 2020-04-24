Выпуск «Мир наизнанку» о Гонконге установил новый рекорд

Премьерный выпуск из Гонконга просмотрели около 3 миллионов украинцев

22 апреля в 22:45 на «1+1» состоялась успешная премьера двойного выпуска нового сезона тревел-шоу «Мир наизнанку», посвященного Китаю. В новой серии Дмитрий Комаров вместе со зрителями путешествовал в современный и футуристический мегаполис Гонконг.

Так, одиннадцатый сезон экстремального тревел-шоу «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым из Китая продолжает наращивать показатели телесмотрения. Рейтинг вчерашнего выпуска по аудитории 18-54 (50+) составил 3,2%, доля - 15,4%. Таким образом, программа побила свой собственный рекорд телесмотрения за последние два года. Общая аудитория премьеры составила 2,17 млн по аудитории 4+ (вся Украина).

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Отметим, в новой серии «Мир наизнанку» показал, как в Гонконге строят высокие небоскребы. Дмитрий Комаров на один день присоединился к бригаде гонконгских высотников и вместе с ними отправился на строительство очередного 100-этажного здания. По традиции программы, Дмитрий Комаров узнал и обратную сторону богатой жизни мегаполиса. Команде тревел-шоу в Гонконге эксклюзивно удалось попасть в район беднейших жителей. И впервые показать квартиры размером всего в три квадратных метра и быт их владельцев. Кроме того, известный путешественник попытался узнать свою судьбу в китайских предсказателей будущего.

Уже на следующей неделе, 29 апреля, в 22.45 зрителей ждет заключительная двойная серия китайского сезона «Мира наизнанку», в которой Дмитрий Комаров продолжит рассказывать украинцам необычные факты о жизни Поднебесной.