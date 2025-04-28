Из-за масштабного отключения света остановились метрополитены и железнодорожное сообщение.

Масштабное отключение электроэнергии, произошедшее 28 апреля, парализовало Испанию и Португалию. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на испанского сетевого оператора Red Eléctrica и португальского оператора E-Redes.

В Испании блэкаут произошел во многих городах - от Мадрида до Лиссабона. Также большая часть Пиренейского полуострова осталась без света.

Оператор Red Eléctrica сообщил, что были активированы протоколы для восстановления подачи электроэнергии после масштабного отключения.

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"Причины анализируются, все ресурсы направляются на устранение", - сказано в сообщении.

По данным издания, из-за блэкаута в Испании и Португалии погасли светофоры, метрополитены и железнодорожное сообщение остановлены. Подача электроэнергии прекратилась около 12:30. Несмотря на то, что больницы обеих стран оснащены генераторами, персоналу было поручено выключить компьютеры и принять другие меры для экономии электроэнергии. Прогнозов относительно того, как долго не будет света, пока что нет.

"Для управления ситуацией в Испании создан кризисный комитет. На данном этапе нет никаких доказательств относительно причины масштабного отключения электроэнергии. Не исключена кибератака, расследование продолжается", - сообщили испанский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Власти Испании призвали граждан не звонить в службы экстренной помощи для получения информации. Это объяснили тем, что телефонные центры и без того перегружены.

В свою очередь, португальский оператор E-Redes объявил, что отключение электроэнергии произошло из-за "проблемы в европейской энергосистеме". Точные причины блэкаута устанавливаются.

В то же время, газета La Vanguardia сообщила, что перебои в сети затронули также Андорру и Францию.

Кибератаки в Европе

Как писал УНИАН, в декабре 2024 года глава МИД Чехии Ян Липавский рассказал, что в Европе произошло огромное количество "подозрительных инцидентов". Он выразил мнение, что до 100 кибератак и диверсий могут быть связаны с Россией.

Всего в 2024 году, как отметил министр, в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов. Он подчеркнул, что до 100 из них можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу и операциям влияния.

Также издание Reuters сообщало, что за кибератаками на страны НАТО и ЕС стоит российская группа ГРУ. По данным Национальной разведывательной службы Германии, речь идет о кибергруппе, которая относится к подразделению 29155 российской военной разведки.

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