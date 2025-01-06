Номер находится на 18-м и 19-м этажах на крытом мосту здания, откуда открывается вид на такие достопримечательности, как Бурдж-Халифа, Айн-Дубай и Персидский залив.

Самый дорогой номер в отеле в мире состоит из 20 комнат и стоит 80 000 фунтов стерлингов (99 772 долларов) за ночь.

Atlantis the Royal Dubai открылся в январе 2023 года и занял первое место в рейтинге самых дорогих номеров в отеле в мире, сместив с трона номер Palms Casino Resort стоимостью 60 000 фунтов стерлингов (74 805 долларов), пишет Daily Express.

В люксе есть четыре спальни, гостиная, столовая, кухня, бар и игровая зона, а также офис на двух этажах, а также огромная терраса с пейзажным бассейном.

Номер находится на 18-м и 19-м этажах на крытом мосту здания, откуда открывается вид на такие достопримечательности, как Бурдж-Халифа, Айн-Дубай и Персидский залив.

"Мы хотели, чтобы это было очень элегантно, очень величественно, очень богато; что-то, что было бы привлекательно для всех. Мы надеялись, что гости смогут прийти и почувствовать себя как дома", - рассказал Тимоти Келли, президент Atlantis, изданию Architectural Digest. Он добавил:

"Вы входите через эти величественные сводчатые частные фойе с потолком двойной высоты. Когда вы входите, вы также замечаете множество декоративных элементов, что было для нас очень важно. Здесь много мрамора, и это очень индивидуальные, большие, сочлененные элементы, которые расположены таким образом, что камень служит искусством".

Отмечается, что мрамор Calacatta в значительной степени определяет пространство площадью 1128 квадратных метров: облицовка стен, пола и острова в кухне в ванной комнате. Для смягчения резких углов были добавлены такие текстильные материалы, как шелковые шторы, ковры из шелковой шерсти и простыни с плотностью 800 нитей.

"Это также касается того, как мы дополняем и "украшаем" пространство", - добавил Келли, с оформлением комнаты, включая зубные щетки, расчески и бритвы с гальваническим покрытием из золота, туалетные принадлежности Hermès, халаты Frette, обширное меню подушек, 146-дюймовый телевизор и эксклюзивный стол для пинг-понга Louis Vuitton. Келли отметил:

"Наши клиенты очень требовательны к своим потребностям. Они много путешествовали, имели опыт, были утонченными и очень личностно относились к тому, что они ищут".

Отмечается, что хотя в люксе могут разместиться до девяти взрослых и четверых детей, все номера в блоке, в котором он расположен, могут быть соединены с Королевским особняком, что в общей сложности составляет 20 комнат.

В отеле также есть личные тренеры, персонал спортзала, и к люксу можно добавить спортзал или массажный кабинет. Также есть отдельный лифт и кухня для клиентов, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность.

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